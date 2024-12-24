«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Тренер Энтони Джошуа Бен Дэвисон высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это был близкий бой. Я считал, что Тайсону отдадут победу, однако люди, которые были возле меня, считали Усика победителем. Некоторые говорили, что вообще победа Усика была очевидной, это тяжело. Я опустошен результатом. Мои поздравления Усику», – сказал Дэвисон.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua