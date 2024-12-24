Кевин Магнуссен о том, как он не попал в Red Bull

Завершив карьеру в Формуле 1, где он выступал за McLaren, Renault и Haas F1, Кевин Магнуссен рассказал, как однажды отказался от предложения Кристиана Хорнера.

Кевин Магнуссен: «Перед началом сезона 2014 года Даниэль Риккардо перешёл из Toro Rosso в Red Bull Racing, а мне предложили занять его место. Мой менеджер встретился с руководителем Red Bull Кристианом Хорнером, они обсудили возможность выступления за Toro Rosso, но я отказался.

Я сказал: «Нет, нет, мы этого не сделаем». Как, вероятно, мне и следовало поступить. А они посадили Гасли. Именно Гасли получил место в Red Bull, когда они перевели из Формулы 2 Алекса Элбона. Затем Гасли не преуспел, и Элбона перевели! Так что я тоже мог оказаться в Red Bull».

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