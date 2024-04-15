Валенсия без травмированного Яремчука сыграет с Осасуной в 31 туре Ла Лиги

В понедельник, 15 апреля, состоится матч 31 тура испанской Ла Лиги по футболу сезона-2023/24.

В единой встрече дня Валенсия без травмированного украинского форварда Романа Яремчука сыграет на выезде с Осасуной.

Начало игры — 22:00 по Киеву.

Раньше мы сообщали, что смотреть поединок можно на медиасервисе Megogo.

Напомним, в рамках 30 тура испанского чемпионата Яремчук вышел в стартовом составе против Мальорки, но ;получивший травму и был заменен в начале игры. Сообщалось, что футболист сможет восстановиться через 2-3 недели. Чемпионат Испании по футболу Ла Лига 31 тур, 15 апреля

Осасуна &mdash Валенсия

Раньше мы писали, что в 31 туре Ла Лиги Лас-Пальмас уступил Севилье, Гранада дома обыграла Алавес. Атлетик сыграл вничью с Вильярреалом, а Реал Сосьедад — с Альмерией.

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