Валенсия без травмированного Яремчука сыграет с Осасуной в 31 туре Ла Лиги

В понедельник, 15 апреля, состоится матч 31 тура испанской Ла Лиги по футболу сезона-2023/24.
В единой встрече дня Валенсия без травмированного украинского форварда Романа Яремчука сыграет на выезде с Осасуной.
Начало игры — 22:00 по Киеву.
Раньше мы сообщали, что смотреть поединок можно на медиасервисе Megogo.
Напомним, в рамках 30 тура испанского чемпионата Яремчук вышел в стартовом составе против Мальорки, но  ;получивший травму и был заменен в начале игры. Сообщалось, что футболист сможет восстановиться через 2-3 недели. Чемпионат Испании по футболу Ла Лига 31 тур, 15 апреля
Осасуна &mdash Валенсия
Раньше мы писали, что в 31 туре Ла Лиги Лас-Пальмас уступил Севилье, Гранада дома обыграла Алавес. Атлетик сыграл вничью с Вильярреалом, а Реал Сосьедад — с Альмерией.