Формула E: Хьюз завоевал для McLaren поул в Мизано

Гонщик McLaren Джейк Хьюз отчасти отыгрался после вчерашних неприятностей, когда его 4-е время, показанное в субботней квалификации, было аннулировано из-за несоответствия машины техническому регламенту.

Однако сегодня, во второй квалификации уик-энда в Мизано, он выиграл поул – это третье подобное достижение британца за время его выступлений в Формуле E. Но интересно, что второй результат, как и вчера, показал Жан-Эрик Вернь, двукратный чемпион электрической серии, выступающий за DS Penske.

Ещё одно совпадение с итогами субботней квалификации – третье время Паскаля Верляйна, гонщика Porsche. Рядом с ним из второго ряда будет стартовать Нико Мюллер на гоночном электромобиле команды ABT Cupra, из третьего ряда в воскресенье гонку начнут Сэм Бёрд, напарник Хьюза, и Стоффель Вандорд, напарник Верня.

К числу неудачников можно отнести Митча Эванса, победителя вчерашней квалификации, и Антониу Феликса да Кошту, напарника Верляйна. Эвансу какие-то проблемы помешали подняться выше 15-й позиции.

Если говорить о португальце, то ему в этот уик-энд по настоящему не везёт. Мало того, что вчера он, по-честному выиграв гонку на трассе, был дисквалифицирован из-за нелепого нарушения технического регламента, никак не влиявшего на скорость, но и сегодня он стартует с последней позиции, поскольку время, показанное им в квалификации, было удалено за несоблюдение пределов трассы.

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