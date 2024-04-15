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Бокс

Украинцы завоевали 22 медали на чемпионате Европы по боксу среди молодежи

Украинцы завоевали 22 медали на чемпионате Европы по боксу среди молодежи

НОК / ФБУ

Сборная Украины устроила медальную феерию на чемпионате Европы 2024 по боксу среди молодежи.

Сразу 16 украинцев (10 мужчин и 6 женщин) сражались за титул чемпионов Европы в хорватском Порече.

В общей сложности 22 награды получили украинские боксеры (8 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых)

8 украинских спортсменов завоевали золото:

  • 🥇 Максим Зименко (51 кг)
  • 🥇 Таисия Покусай (52 кг)
  • 🥇 Расул Гулиев (57 кг)
  • 🥇 Артур Кузьменко (63,5 кг)
  • 🥇 Марк Ломакин (67 кг)
  • 🥇 Анастасия Таран (70 кг)
  • 🥇 Никита Захарченко (75 кг)
  • 🥇 Николай Лактионов (86 кг)

    • 8 украинских боксеров стали вице-чемпионами Европы:

  • 🥈 Александр Зверев (48 кг)
  • 🥈 Максим Чекин (54 кг)
  • 🥈 Виктория Захарчук (60 кг)
  • 🥈 Богдан Челдык (60 кг)
  • 🥈 Юлия Ступакова (63 кг)
  • 🥈 Олег Гичва (71 кг)
  • 🥈 Ольга Пилипчук (75 кг)
  • 🥈 Карина Зверева (81+ кг)

    • Бронзовые медали завоевали 6 украинских боксеров:

  • 🥉 Соломия Лынив (48 кг)
  • 🥉 Божена Мельник (54 кг)
  • 🥉 Ангелина Некрасова (66 кг)
  • 🥉 Елизавета Безверхняя (81 кг)
  • 🥉 Руслан Пережилов (92 кг)
  • 🥉 Александр Слесарев (92+ кг)

    • sport.ua

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