Мартинес: Я пришел сюда мальчиком, а ушел мужчиной

Комментарий чемпиона мира о лондонском Арсенале

Фото: https://twitter.com/ballondor

Чемпион мира в составе сборной Аргентины и основной голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес высказался об "Арсенале". Его слова приводит Фабрицио Романо.

"Думаю, я провел здесь, в "Арсенале", 10-11 лет".

"Я пришел сюда парнем, а ушел мужчиной. Я всегда буду любить этот клуб".

"Я работал с Микелем и знаю, насколько он хорош".

Напомним, что в составе сборной Аргентины Мартинес победил на мундиале 2022 года. В финале турнира он отразил два удара в послематчевой серии пенальти и принес победу аргентинцам.

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