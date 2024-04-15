Мартинес: Я пришел сюда мальчиком, а ушел мужчиной

Комментарий чемпиона мира о лондонском Арсенале
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Чемпион мира в составе сборной Аргентины и основной голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес высказался об "Арсенале". Его слова приводит Фабрицио Романо.
"Думаю, я провел здесь, в "Арсенале", 10-11 лет".
"Я пришел сюда парнем, а ушел мужчиной. Я всегда буду любить этот клуб".
"Я работал с Микелем и знаю, насколько он хорош".
Напомним, что в составе сборной Аргентины Мартинес победил на мундиале 2022 года. В финале турнира он отразил два удара в послематчевой серии пенальти и принес победу аргентинцам.