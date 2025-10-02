У Итаумы возникла неожиданная проблема. Никто не хочет с ним драться

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что соперники отказываются выходить на бой против перспективного супертяжа Мозеса Итаумы. Последними отказниками стали Филип Хргович и Джермейн Франклин

«Ранее от боя отказался Хргович, потом не захотел драться Франклин. Они не хотят выходить на Итауму и просят такие деньги, что это невозможно организовать».

«Все отказываются, поэтому сейчас сложно найти оппонента для Итаумы», – сказал Уоррен.

При этом на 13 декабря уже запланирован бой в Манчестере, однако соперника найти не удается. В последнем на этот момент поединке Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде.

Никто не хочет биться с Итаумой. С кем мог бы выйти Мозес в следующем бою?

sport.ua