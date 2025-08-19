«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Новозеландский боксер Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поделился мыслями о своем потенциальном поединке против украинского тяжеловеса Александра Усика (24-0, 15 КО):

«Честно говоря, я не думаю, что получу этот бой. Я считаю, что Усик и его команда рассматривают различные варианты: возможно, он уйдет на пенсию, возможно, будет драться с кем-то другим за большие деньги. Ощущение такое, что он оставляет варианты открытыми. Но он человек чести, и я желаю ему всего наилучшего. На данный момент все карты в его руках».

Ранее WBO санкционировала проведение поединка между Александром Усиком и Джозефом Паркером.

sport.ua