Реал готов снизить цену на Родриго, если нет предложений

В последние недели в испанских СМИ активно обсуждается трансфер бразильского нападающего Родриго, который находится в списке игроков на продажу в “Реале”. Как сообщает источник, мадридский клуб был удивлен отсутствием предложений по своему вингеру, несмотря на то, что тот был выставлен на продажу этим летом. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Арсенал, который ранее проявлял интерес к Родриго, и Манчестер Сити, также не предприняли шагов для приобретения футболиста. Известно, что “Реал” рассчитывал получить за игрока 90-100 миллионов евро, однако, в связи с ситуацией, клуб готов снизить цену.

Если в ближайшие две недели не поступят предложения, стоимость Родриго может быть уменьшена до 60-70 миллионов евро. Это решение обусловлено тем, что игрок не входит в планы тренера Хаби Алонсо, и клуб намерен расстаться с ним.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч Лиги чемпионов Ференцварош — Карабах