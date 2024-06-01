Кроос выиграл первую Лигу чемпионов именно на Уэмбли в матче с Боруссией

Небольшая магия в судьбе немецкого футболиста

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В сезоне 2012/13 Тони Кроос вместе с "Баварией" пробился в финал главного еврокубка. Тогда в Лондоне мюнхенский клуб одолел Дортмунд – 2:1.

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11 лет спустя история повторилась, вот только полузащитник выиграл турнир уже в составе "Реала". На этом он заканчивает свой путь в самом престижном соревновании клубной Европы. По крайней мере, как футболист.

Тони провел в Мадриде десять лет. На его счету 5 ЛЧ, по 4 чемпионства Ла Лиги, Суперкубка Испании и УЕФА, 1 Кубок Испании.

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