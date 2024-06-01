Шоу в Эр-Рияде. Шираз уничтожил Уильямса, Бол отобрал титул у Форда

Matchroom Boxing. Крэйг Ричардс и Вилли Хатчинсон

1 июня 2024 года на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большое шоу бокса.

Уже состоялись несколько поединков основного карда, в котором боксеры Matchroom Boxing промоутера Эдди Хирна вышли на бои против подопечных Queensberry Promotions и Френка Уоррена.

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В поединке двух британцев полутяжелого веса экс–претендент Крэйг Ричардс (18–4–1, 11 КО) уступил Вилли Хатчинсону (18–1, 13 КО). По итогам 12 раундов судьи засчитали UD 12 (116–112, 117–111 и 119–109 в пользу Хатчинсона.

В бою-элиминаторе WBC британский средневес Хамза Шираз (20–0, 16 КО) досрочно победил американца Остина Уильямса (16–1, 11 КО). Бой был остановлен рефери в ринге в 11–м раунде (ТКО 11/12).

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Рэймонд Форд (15–1–1, 8 КО) из США потерял свой пояс, по очкам уступив британцу Нику Болу (20–0–1, 11 КО). Решение судей оказалось раздельным: SD 12 (115–113 Форд, 115–113 Бол, 115–113 Бол)

Далее на ринге Дмитрий Бивол (22–0, 11 KO) в 6-м раунде финишировал Малика Зинада из Ливии (22–0, 16 KO).

В соглавном бою будут боксировать: Филип Хргович (17–0, 14 KO) – Дэниел Дюбуа (20–2, 19 KO). На кону стоит временный пояс IBF в супертяжелом весе.

В главном событии на ринг выйдут боксеры супертяжелого веса: Деонтей Уайлдер (43–3–1, 42 KO) – Чжан Чжилей (26–2–1, 21 KO).

Деонтей Уайлдер – Чжан Чжилей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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