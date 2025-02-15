Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Дерек Чисора

Чемпион мира по версии WBA, WBO и WBC в хевивейте Александр Усик рассказал, возможен ли его реванш против британского ветерана хевивейта Дерека Чисоры.

Бой с Чисорой? Да, это возможно, но не сейчас. В будущем я хочу поединок на стадионе в Киеве. Сейчас это невозможно, потому что у нас идет война», – сказал Усик.

Усик победил Чисору в 2020 году единогласным решением судей. Это было второе сражение для Александра в хевивейте.

В последнем бою Чисора одержал зрелищную победу против шведского супертяжеловеса Отто Валлина.

sport.ua