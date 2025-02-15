Сайнс оценил шансы Хэмилтона на титул с Ferrari

Льюис Хэмилтон готовится к своему первому сезону в Ferrari, куда он перешёл с весьма честолюбивыми намерениями, и вообще руководители итальянской команды пригласили семикратного чемпиона мира именно для того, чтобы он боролся за победы.

Но сможет ли он завоевать вместе со Скудерией восьмой титул? На этот счёт звучат разные мнения, и на вчерашней презентации Williams Карлосу Сайнсу, конечно, тоже задавали такие же вопросы.

«Мы с Льюисом никогда не были напарниками, поэтому я не знаю, на что он способен, – приводит ответ испанского гонщика RacingNews365. – Я никогда не видел его телеметрию, но зато видел, как работает Шарль Леклер и знаю, насколько он хорош.

Более-менее точно оценить возможности того или иного гонщика можно только в одном случае: если ты его напарник и видишь, на что он способен. Но если судить по прежним результатам и достижениям Льюиса, то могу лишь сказать: шансы на то, что в Ferrari он будет конкурентоспособен, очень высоки.

Но, как всегда, всё будет зависеть от того, насколько он хорошо адаптируется к машине и к команде. Переменных очень много, поэтому строить прогнозы невозможно. Впрочем, когда я уходил из Скудерии, у меня было ощущение, что и Ferrari, и Шарль готовы бороться за победу в чемпионате. С приходом Льюиса эти шансы могут стать только выше».

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