Цунода воспользовался настройками Ферстаппена

Юки Цунода не заработал очки в своей первой гонке в составе Red Bull Racing. В Бахрейне японский гонщик рассказал, что использовал настройки Макса Ферстаппена в попытках добиться от машины большей скорости.

«Когда я только сел за руль машины, всё было нормально, но ещё слишком рано говорить о том, комфортно мне или нет, – рассказал Юки в четверг в Бахрейне. – Думаю, мне удалось справиться с балансом машины, хотя у большинства гонщиков с этим были проблемы.

На самом деле я больше полагался на настройки Макса, которые оказались вполне неплохими. Но должен сказать, что просто невероятно, как ему удаётся пилотировать с такими настройками.

Подход к работе в Red Bull Racing отличается от Racing Bulls. Если в Racing Bulls тебе сразу говорят, как действовать, то в Red Bull могут скорректировать твои действия после первого круга. Я не говорю, что какой-то подход хуже или лучше, просто он другой.

В чём-то гонщику проще в Racing Bulls, так что, вероятно, мне придётся потратить время, чтобы разобраться, как действовать. Это непрерывный процесс поиска того, как стать лучше, чтобы немного упростить мне задачу».

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