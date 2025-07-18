Джеймс Ваулз уверен в прогрессе Хэмилтона

Ваулз и Хэмилтон вместе добивались успеха в Mercedes, но сейчас Джеймс руководит Williams, а Льюис выступает за Ferrari. Бывший стратег Mercedes считает, что Хэмилтон освоится в Скудерии, нужно лишь время…

Джеймс Ваулз: «Льюису нужны определённые качества машины, чтобы почувствовать уверенность и реализовать потенциал машины. И я вижу, что постепенно он движется в этом направлении. Он ещё не получил от машины всего, что хотел, но я не сомневаюсь – скоро всё наладится.

Когда Льюис уверен в машине, он показывает результаты вровень с Шарлем, мотивирует напарника добиваться максимума. Пока это происходит не каждый уик-энд, но со временем всё наладится».

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