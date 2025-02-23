В Aston Martin напомнили: AMR25 они покажут 23 февраля

В Aston Martin подтвердили, что видео с изображениями их машины, которое появились в сети в пятницу, распространялось исключительно по неофициальным каналам, а настоящую AMR25 они представят только в воскресенье, 23 февраля.

По информации испанской газеты Marca, на «пиратском» видео был всего лишь шоу-кар, в основе которого прошлогодняя AMR24, хотя и в оформлении, напоминающим актуальную раскраску, которую команда впервые продемонстрировала в Лондоне на общей презентации F1 75 Live.

Машину 2025 года команда намерена впервые явить миру завтра, это будет сделано в режиме онлайн через социальные сети в 17:00 по Гринвичу. На протяжении минувших суток пресс-служба Aston Martin уже не раз об этом напомнила, публикуя то просто объявление о предстоящей презентации, то видео, в котором Фернандо Алонсо представляет обновлённую версию дизайна своего шлема, то короткий ролик с очень размытым и неконкретным объёмным изображением гоночной машины.

Болельщиков Aston Martin обнадёживает, что команда, вроде бы, разобралась в проблемами, связанными с корреляцией, которые проявлялись в прошлом году в процессе аэродинамических исследований – следовательно, можно надеяться на улучшение результатов.

Впрочем, Фернандо при всём своём боевом настрое предпочитает быть осторожным в прогнозах: «В начале этого сезона мы будем в более благоприятном положении, хотя, конечно, впереди ещё очень много работы. В прошлом году было потеряно немало времени, но мы считаем, что сейчас мы сможем быстро всё наверстать».

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