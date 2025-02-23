Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков

Вечером, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом под названием The Last Crescendo.
Главное событие: бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым (21–0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23–1, 12 КО).
Все самые яркие моменты боя доступны LIVE в Telegram-канале Бокс на Sport.ua
Изначально событие должно было пройти на Kingdom Arena (25 тысяч зрителей), но из-за боязни пустых трибун организаторы перенесли шоу на Venue Riyadh Season (6 тысяч).
Sport.ua предлагает ознакомиться с результатами всех поединков в Саудовской Аравии!
Все результаты шоу в Эр-Рияде:
ВИДЕО. Бивол победил Бетербиева решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе
ФОТО. Паркер уже во втором раунде нокаутировал Баколе и одержал победу
ФОТО. Шакур Стивенсон отправил Пэдли в нокдаун. Британец дальше не продолжил
ВИДЕО. Ничья раздельным решение судей в поединке Адамеса и Шираза
ВИДЕО. Ортис перебоксировал Мадримова и остался временным чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе
ФОТО. Агит Кабайел празднует победу нокаутом над Чжаном Чжилеем
ВИДЕО. Каллум Смит после победы над Джошуа Буатси
ФОТО. Мохаммед Алакель добыл третью победу на проф-ринге, разбив Энхеля Гомеса
ФОТО. Зияд Альмааюф одолел Жонатаса Родриго Гомеса