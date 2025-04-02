Украинский боксер вошел в топ-10 рейтинг WBA. Его бой отменен

Украинский боксер Даниэль Лапин поднялся в обновленном рейтинге полутяжелого веса от WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Лапин, который имеет на профи-ринге 11 побед и четыре нокаута, занимает 10 строчку в обновленном рейтинге. Украинец владеет титулами IBF Intercontinental и WBA Continental.
Лидером рейтинга является абсолютный чемпион мира в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол.
В декабре 2024 на большом шоу в Эр-Рияде Лапин победил Дилана Колина.
Ранее сообщалось, что Лапин 12 апреля 2025 года должен был подраться с Робертом Рачем, но поединок был отменен из-за травмы украинца.
Рейтинг полутяжелого веса от WBA