Лиуцци: Чтобы не сдаваться, гонщику нужна сильная психика

Витантонио Лиуцци, бывший гонщик Формулы 1, в своё время выступавший за такие команды, как Red Bull Racing, Toro Rosso, Force India и HRT, полагает, что перед Лиамом Лоусоном, несмотря на «понижение в должности», открываются неплохие возможности восстановить свою репутацию.

«Безусловно, для такого гонщика, как он, него наступили непростые времена, тем более что опыта у него не так уж много, – рассказал Лиуцци в интервью официальному сайту чемпионата. – Сейчас ему снова нужно собраться, привести в порядок мысли и показать всем, что у него хватает мастерства, чтобы остаться в Формуле 1.

Важно, чтобы неудачный опыт в Red Bull остался своего рода маленьким кошмаром, ведь этот период длился всего несколько месяцев, а теперь в Racing Bulls он приступает к восстановлению своего положения в Ф1 – он на это вполне способен.

Чтобы не сдаваться, гонщику нужна сильная психика, а ведь я знаю, что человек может запросто оказаться в плену психологических проблем – в общем, Лиаму нужно будет вновь выкладываться по максимуму.

Для него это хорошая возможность восстановить душевное равновесие – не исключено, что в будущем ему может представиться шанс вернуться в Red Bull. Но лишь в случае, если он докажет, что действительно достоин места в Формуле 1.

Однако сейчас этой команде нужен второй гонщик, который бы зарабатывал очки, ведь понятно, что она утратила былое доминирование. Если в Red Bull Racing хотят бороться за победу в чемпионате, они не могут себе позволить терять время, поэтому, когда и во второй гонке сезона Лиам не продемонстрировал никаких признаков прогресса, им пришлось очень быстро принять решение.

К тому же, если говорить о Юки, на прошлогодних тестах в Абу-Даби они видели, что он довольно неплохо справляется с делом. Так что, по-моему, в Red Bull верят, что с Цунодой разница в результатах двух их гонщиков несколько сократится.

Конечно, быть напарником такого мастера, как Макс Ферстаппен, всегда непросто, но у Юки уже есть кое-какой опыт в Формуле 1 – в общем, они хотят попробовать ещё одно решение. Момент тонкий, но Цуноде должно быть проще чего-то добиться в этой команде».

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