Энди Роддик – о возвращении Янника Синнера: “Я не думаю, что можно быть вне тура три месяца и вернуться, как будто ничего не произошло”

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик поделился мнением о возвращении действующего лидера рейтинга Янника Синнера на корт после трёхмесячной дисквалификации.



В своей колонке для Betway Blog американец отметил, что итальянец столкнётся с рядом вызовов, несмотря на поддержку домашних трибун и сохранённый статус лидера мирового рейтинга.

Синнер, пропустивший часть сезона из-за дисциплинарного отстранения, должен вернуться в тур на Italian Open, который стартует 7 мая в Риме. Это будет первое появление Янника в столице своей родины после того, как он стал первой ракеткой мира.

«Домашняя публика в Риме будет в восторге. С учётом того, какой популярностью он пользуется в Италии, трудно придумать лучшее место для возвращения», – отметил Роддик.

При этом американец напомнил, что римская публика ещё не видела Синнера в статусе №1 мира.

«Он отлично выступил в Турине, выиграв Итоговый турнир ATP, но в Риме не играл в прошлом году. Так что для фанатов это будет особенное событие».

Роддик считает, что давление и возможная критика не должны повлиять на Синнера, учитывая его спокойный характер и достижения.

«После US Open он уже привык к вниманию. С тех пор он выиграл два “мейджора”. Думаю, в раздевалке к нему относятся с уважением, даже если у кого-то остаются вопросы к антидопинговым процедурам. Конечно, всегда найдутся те, кто предпочтёт написать твит, а не разобраться в фактах. Но Янник – сдержанный парень. Не думаю, что он вернётся с агрессивным настроем».

Тем не менее, Роддик подчеркнул, что возвращение на грунт может оказаться непростым.

«Это не значит, что он плохо играет на грунте, но его оценивают по его же высоким стандартам. Если под ногами что-то более жёсткое – он доминирует».

Также экс-первая ракетка мира выразил сомнение в том, что Синнер сразу вернётся на прежний уровень.

«Подготовка к “Ролан Гаррос” определённо пострадает. Я не думаю, что можно быть вне тура три месяца и вернуться, как будто ничего не произошло. Возможно, это как катание на велосипеде, но полноценный тур и такая пауза – совсем разные вещи».

Янник Синнер начал сезон с победы на Australian Open, но после этого не провёл ни одного матча. Несмотря на вынужденный перерыв, он сохранит лидерство в рейтинге до старта римского «Мастерса».



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