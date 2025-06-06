Херберт: В Ferrari не могут полагаться на Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт сомневается, что у Льюиса Хэмилтона осталась та скорость, которую он демонстрировал в предыдущие годы. Херберт предположил, что в Ferrari не могут полагаться на семикратного чемпиона мира.

«Похоже, Льюис Хэмилтон действительно выглядит потерянным, – поделился мнением Джонни Херберт. – Я не знаю, осталась ли у него та чистая скорость, которую он всё время демонстрировал за годы карьеры. Я считал, что благодаря своему гоночному умению Льюис в состоянии обойти любые проблемы с машиной, но, судя по всему, сейчас он застрял на месте. Это не очень приятно видеть.

Впрочем, это уже не первый случай, когда мы видим что-то подобное в спорте. Найджел Мэнселл выиграл титул в 1992-м, переехал в Америку в 1993-м, вернулся в Формулу 1 в 1994-м, и у него ничего не получилось.

Такая же история случилась с Михаэлем Шумахером. Когда он вернулся в Формулу 1 после перерыва, то уже не был тем Шумахером, что раньше. У гонщика всегда есть пик карьеры, но однажды он проходит, и это неприятно видеть. Я знаю, что Шарль Леклер недоволен машиной, но, по крайней мере, он стабильно финиширует на подиуме.

Кажется, что Хэмилтон просто не может выжать всё из машины, когда это ему действительно надо. Он не понимает, почему у него не получается, ведь он чувствует, что у него должно получаться. Но Леклер едет гораздо быстрее на такой же машине.

Леклер будет только прибавлять, и за ним будущее Ferrari. Шарль – тот парень, на которого может положиться команда. В Ferrari не могут полагаться на Хэмилтона. Ужасно это говорить, но такова правда».

Источник