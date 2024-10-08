REC: Финал на Moscow Raceway был по-настоящему ярким!

Захватывающие сражения, драматичные события и закрученная интрига до самого конца четырёхчасового марафона на автодроме Moscow Raceway – Гран При СПОРТС, пятый и заключительный этап Российской серии гонок на выносливость – держал зрителей в напряжении от старта до финиша, поставив эффектную точку в сезоне-2024.

Несмотря на пасмурную осеннюю погоду финальный этап REC прошёл ярко, а дождь по ходу марафона обошёл подмосковный автодром стороной. Ожидаемая «дождевая» гонка сезона так и не состоялась, впервые все пять этапов серии прошли на сухом асфальте.

На старт финального марафона вышло 29 экипажей, т.е. около сотни пилотов. Всего в серии 2024 года приняли участие 150 гонщиков и более 60 экипажей.

Особое внимание было приковано к долгожданному дебюту российского спорткара Rossa LM GT, который состоялся именно в заключительной гонке сезона. Лидер команды G-Drive Rossa Racing №26 Роман Русинов показал лучшее время в квалификации в классе GT Pro, но стартовать из-за возникших проблем с подвеской ему пришлось с пит-лейн.

По ходу дистанции машина не раз заезжала в боксы для технических работ – и всё же Роману Русинову и его напарнику Вадиму Мещерякову удалось финишировать, собрав ценную информацию для дальнейшей доводки нового автомобиля и подготовки к следующему сезону.

Побороться за победу в абсолютном зачёте намеревались три экипажа на спортпрототипах класса CN Pro. В квалификации уже в третий раз подряд быстрейшим стал Константин Терещенко на Ligier команды TeamGaris 29. И если на двух предыдущих этапах реализовать поул этому коллективу не удавалось, то на сей раз гонка для Терещенко и его партнёров по экипажу, Константина Захаревского и Станислава Сидорука, сложилась практически идеальным образом.

Соперники TeamGaris 29 уже на ранних стадиях марафона столкнулись с проблемами. Ligier с бортовым номером 31 команды Aimol Racing после контакта развернуло в первом же после старта повороте, а в дальнейшем экипаж Алексея Хаирова, Сергея Иевлева и Алексея Чернова потерял немало времени из-за технических неполадок.

А команда Black Thorn, дважды побеждавшая в абсолюте на этапах нынешнего сезона, но вернувшаяся на финальном этапе сезона к прототипу Norma (после пожара на Ligier в предыдущей гонке), из-за поломки двигателя досрочно прекратила борьбу после первого часа марафона.

В итоге TeamGaris 29 одержала уверенную победу в общем зачёте гонки и классе CN Pro – это первый подобный успех для команды, которая только в нынешнем сезоне начала выступать на прототипе Ligier JS 53.

Успех коллектива TeamGaris дополнило «серебро» экипажа № 34 в составе Станислава Аксёнова и Эдуарда Исламова в классе GT.

Главными претендентами на победу в этой категории считались пилоты, выступающие на Mercedes-AMG GT4, а также вернувшаяся в REC после перерыва команда KTM RT Russia.

Именно экипаж №71 на KTM X-Bow GT4 оказался лидером класса в квалификации, но реализовать скорость в гонке Александру Масленникову и Андрею Гончарову помешали технические проблемы, которые в итоге привели к сходу незадолго до финиша.

Также механические неполадки помешали команде Time4BMW – Алексей Несов, Максим Кизилов и Денис Булатов, гонщики экипажа №66, в результате стали бронзовыми призёрами класса.

Казалось, после этого ничто не может остановить на пути к победе команду Yadro Motorsport, её экипаж №88, также выступавший на Mercedes. За счёт решения провести первый из трёх обязательных пит-стопов уже в самом начале гонки во время фазы машины безопасности Сергей Борисов смог к середине марафона закрепиться в лидерах. Его напарник Ринат Салихов уверенно удерживал первое место, пока за примерно за час до финиша от Mercedes неожиданно не отлетело заднее левое колесо.

После этой драмы на верхнюю строчку в классе GT поднялась команда Sportcar Racing Team – дуэт Виталия Ларионова и Ивана Щербакова на Porsche Cayman GT4 RS (экипаж №5) победы уже не упустил. По предварительным подсчётам, второй в сезоне успех в самом многочисленном классе обеспечил этим пилотам итоговое первое место по сумме всех пяти этапов.

В категории GT Pro на первых ролях после проблем у более быстрых машин вновь оказались участники зачёта Touring. В итоге судьба победы в этом классе решалась на самых последних минутах четырёхчасового марафона.

И настоящем героем гонки стал Никита Мазепин, которого буквально накануне старта заявил в свой состав экипаж №55 команды Kamenskiy Racing, выступающий на Audi RS3LMS.

Ещё утром экс-пилот Формулы 1 находился в Тульской области, где одержал победу на этапе Кубка России по ралли-рейдам. На автодром Никита успел добраться к финальному часу марафона. Однако прямо перед его сменой у Audi была проколота задняя левая шина, но Всеволод Прахов сумел мастерски удержать контроль над машиной в скоростном повороте и добрался до боксов.

Мазепин сел за руль незнакомой ему техники и почти сразу после выезда с пит-лейна не сумел избежать контакта с другой машиной. Audi не пострадала, но Никита получил штраф.

Отбыв наказание, Мазепин вернулся на трассу третьим и вскоре начал штамповать лучшие круги. К финальным кругам он догнал соперников из Real Performance (экипаж №24) и DRTeam (экипаж №10) и стремительно обогнал их, добыв для Kamenskiy Racing эмоциональную победу.

Анастасия Бендикова, генеральный организатор Российской серии гонок на выносливость: «После финальной гонки сезона можно сказать, что исторически в REC приняли участие все российские пилоты, выступавшие в Формуле 1. С 2022 года в нашей серии стартовали Даниил Квят, Виталий Петров, Сергей Сироткин и Никита Мазепин.

Своих главных успехов в мировом кольцевом автоспорте российские автогонщики добивались именно в гонках категории Endurance. У нас выступали Роман Русинов и Виктор Шайтар – победители и призеры чемпионата мира по гонкам на выносливость, европейской серии Le Mans и знаменитого марафона «24 часа Ле-Мана», Алексей Несов, в 2024 году выигравший «24 часа Спа», и Константин Терещенко, в активе которого участие в Ле-Мане и немало успехов в других международных и российских соревнованиях».

Не менее драматичная развязка в борьбе за победу была и в классе CN, где выступали экипажи на российских автомобилях Shortcut. По ходу дистанции за 1-е место спорили пилоты команд LapTime Racing и RATATA Racing – особенно красивой получилась дуэль между Романом Мавлановым и Александром Галаховым в первой половине марафона.

На заключительном отрезке лидировал Мавланов, но буквально за пять минут до финиша на его машине сломался рычаг переключения передач! Это подарило победу Ефиму Гантмахеру и его команде RATATA Racing.

В категории GT Light за четыре часа марафона в лидерах успели побывать разные экипажи, включая новую команду RS Motorsport на Mini Cooper. Но победу сенсационно завоевал экипаж, который одним из первых вынужден был заезжать в боксы на устранение неполадок – X-Rays Motorsport. Максим Елизаров, Вахтанг Димитрадзе, Роман Мануйлов и Анатолий Шипов за рулём Mitsubishi Evo IX сумели отыграть потерянное в дебюте марафона время и встретили отмашку клетчатым флагом раньше соперников по классу.

Сезон 2024 года Российской серии гонок на выносливость завершён, и вскоре будут подведены его официальные итоги. В 2025 году календарь REC вновь будет состоять из пяти этапов, а стартует сезон 24 мая вновь на Moscow Raceway.

Результаты Гран При СПОРТС, 5-го этапа REC

Кубок Москвы

1 место – TeamGaris, №29 (Константин Захаревский, Станислав Сидорук, Константин Терещенко)

2 место – Sportcar Racing Team, №5 (Иван Щербаков, Виталий Ларионов)

3 место – TeamGaris, №43 (Станислав Аксенов, Эдуард Исламов)

GT

1 место – Sportcar Racing Team, №5 (Иван Щербаков, Виталий Ларионов)

2 место – TeamGaris №43 (Станислав Аксенов, Эдуард Исламов)

3 место – TIME4BMW, №66 (Максим Кизилов, Денис Булатов, Алексей Несов)

CN Pro

1 место – TeamGaris, №29 (Константин Захаревский, Станислав Сидорук, Константин Терещенко)

2 место – AIMOL Racing, №31 (Алексей Хаиров, Сергей Иевлев, Алексей Чернов)

3 место – Black Thom, №111 (Георгий Ефросинин, Игорь Мухин)

GT Pro/GT Pro Touring

1 место – Kamenskiy Racing, №55 (Дмитрий Гомельков, Всеволод Прахов, Никита Мазепин)

2 место – DRTeam, №10 (Денисов Алексей, Евгений Чикинев, Анастасия Mихайлус, Алексей Савин)

3 место – Real Performance, №24 (Илья Ларионов, Владислав Перфильев)

GT Light

1 место – X-Rays Motorsport, №23 (Максим Елизаров, Вахтанг Димитрадзе, Роман Мануйлов, Анатолий Шипов)

2 место – Mazda Karting Academy, №53 (Валерий Смирнов, Сергей Балдин, Алексей Грибанов)

3 место – «Наследие Моторспорт», №12 (Антон Евтух, Илья Обжигалов, Константин Квашнин)

CN

1 место – RATATA Racing, №46 (Ефим Гантмахер, Александр Галахов, Роман Лебедев)

2 место – LapTime Racing, №52 (Дамир Саитов, Роман Мавланов, Сергей Чуканов)

3 место – HOGO – AZDRIVE, №38 (Кирилл Захаров, Антон Захаров, Павел Паршутин, Артём Викторов)

Абсолютный зачет

1 место – TeamGaris 29 (Константин Захаревский, Станислав Сидорук, Константин Терещенко)

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