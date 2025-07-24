Оскар Пиастри: Мы обсудили с FIA мой штраф

В Сильверстоуне Оскар Пиастри получил 10-секундный штраф и два штрафных балла за то, что нарушил правила автомобиля безопасности, слишком резко затормозив перед рестартом, тем самым лишившись шансов на победу в гонке. В Спа гонщик McLaren рассказал, что обсудил с FIA штраф и в дальнейшем не будет тормозить так резко.

Оскар Пиастри: «Конечно, мы с командой после гонки всё обсудили. Думаю, в той ситуации обе стороны многому научились. Конечно, у меня остались кое-какие чувства по поводу произошедшего, но я уже оставил это в прошлом.

В прошлом я уже совершал подобные манёвры, но точно так же действовали и другие гонщики. Если теперь за такое будут штрафовать, то ладно. Буду знать на будущее. Но сразу после гонки я был расстроен.

Мы обсудили произошедшее с FIA. Как я сказал, обеим сторонам есть, что вынести из этой ситуации. Можно было поступить иначе. Я в следующий раз не буду так резко тормозить – всё просто. Теперь стало немного понятнее, как можно действовать, а как нельзя, поэтому я просто не буду тормозить так резко».

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