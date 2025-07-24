БЕЛЛЬЮ: «Усик сказал мне, сколько еще будет драться. Он проведет ...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира и друг Александра Усика Тони Беллью рассказал, сколько боев еще осталось у украинского абсолюта.

«Я говорил с Усиком перед боем с Дюбуа. Он мне сказал, что проведет еще два поединка», – сказал Беллью.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua