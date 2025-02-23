Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик (слева)

В ночь на 23 февраля на арене «Venue Riyadh Season» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса «The Last Crescendo».

Главным событием шоу стал бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг) – в ринге встретились российские боксеры Дмитрий Бивол (24–1, 12 КО) и Артур Бетербиев (21–1, 20 КО).

Вечер бокса посетил обладатель титулов WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик (23–0, 14 КО), однако украинец решил покинуть арену перед началом главного боя. Видео, где чемпион прощается с зрителями, было опубликовано в социальных сетях.

В одном из поединков определился обладатель временного пояса по версии WBC в королевском дивизионе – Агит Кабайел остановил китайского боксера Чжана Чжилея.

ВИДЕО. Усик покидает арену перед началом главного боя в Эр-Рияде

sport.ua