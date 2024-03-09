Долго ждать не нужно. Фьюри рассказал, когда запланирован реванш с Усиком

Sky Sports. Тайсон Фьюри и Александ Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, когда у него запланирован реванш с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

«Поединок с Энтони Джошуа? У меня сейчас другие планы. У меня бой за абсолют с Александром Усиком 18 мая, а затем реванш с украинцем в октябре. Если после этого я и Джошуа будем доступны к поединку – начнем говорить», – рассказал Тайсон.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua