Неожиданная борьба. Борнмут — Шеффилд Юнайтед 2:2. Видеообзор матча

Борнмут — Шеффилд Юнайтед ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Фото: premierleague.com

Вывеска перед матчем не прогнозировала ожесточенной борьбы между командами. И возможно бы, матч пошел бы по совсем другому сценарию, если бы Соланке реализовал пенальти на 15-й минуте. Однако, сегодня был точно не его день.

Как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. И гости дважды отличились в обоих таймах. Соланке имел вторую попытку забить гол, однако он также был отменен из-за игры рукой.

Раз у главного форварда не пошла игра, за дело взялись другие. Данго Уаттарра сначала отметился забитым голом, а затем отдал ассист на Унала который и сравнял счет в матче.

Конечно, коллектив Забарного не может быть доволен данным результатом, однако еще больше недовольны — это болельщики, которые играют в фэнтези-футбол.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Борнмут" — "Шеффилд Юнайтед" 2:2

Голы: Уаттара (74), Унал (90+2) — Хамер (27), Робинсон (64)

*На 15-й минуте Доминик Соланке не реализовал пенальти (мимо ворот)

*На 67-й минуте гол Доминика Соланке отменен из-за игры рукой

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