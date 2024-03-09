Прометею засчитали техническое поражение в матче с Тарту в ЛЭБЛ

Украинский клуб не явился на игру из-за предстоящего матча в Еврокубке с Бургом

Прометей получил техническое поражение (0:20) в игре регулярного чемпионата Латвийско-эстонской баскетбольной лиги с Тарту.

Причина поражения — неявка украинского клуба на отчетную встречу из-за подготовки к предстоящему четвертьфиналу Еврокубка с французским Бургом (12 марта). Тарту получил сообщение об отказе Прометея приезжать на поединок за 24 часа до матча.

ЛЭБЛ сообщила, что не смогла найти новую дату для поединка, поскольку до конца регулярного чемпионата осталось всего две недели. А вот запланированный матч 10 марта между Прометеем и Талтехом в ЛЭБЛ перенесен по просьбе украинского клуба.

В турнирной таблице ЛЭБЛ команда Ронена Гинзбурга идет на третьем месте. 17 марта Прометей сразится в регулярном чемпионате с Кейлой.

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