Ига Швёнтек: «Последние пару лет так вскружили мне голову от того, что, знаете, я достигла гораздо большего, чем когда-либо ожидала»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек пообщалась с журналистами после победы над Даниэль Коллинс во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

— Я довольна своим выступлением, особенно, тем, как я справилась с важными моментами в конце первого и второго сета. Всегда непросто играть первый матч на любой арене, а здесь особенно, потому что условия немного сложнее. Так что я счастлива, что прошла дальше.

В Калифорнии мы всегда проводим много времени, потому что прилетаем раньше, чтобы в основном адаптироваться к смене часовых поясов. Когда я была моложе, я чувствовала себя подавленной всеми этими болельщиками, и, тут знаете, корты такие большие, хотя это и не Большой Шлем, и все более мотивированы и более настроены на тренировки. Поначалу я это чувствовала, но сейчас я просто получаю много положительной энергии от всего происходящего.

Мы едем сюда после соревнований на Ближнем Востоке, где всё так спокойно, где ты просто сосредотачиваешься на теннисе, и всё, и у тебя примерно одинаковый ритм каждый день, потому что там матчи начинаются довольно поздно и это только матчи нашего тура. Поэтому график достаточно равномерный.

А потом происходит переезд сюда, где столько суеты, я думаю, что это достаточно сложно. У топ-игроков здесь всегда гораздо больше дел. Есть спонсорские съемки и другие подобные вещи. Но я уже знаю это место, поэтому для меня это не проблема. Интенсивность просто высокая, но с другой стороны, я одна из тех игроков, которые могут справиться физически. Так что это меня тоже не беспокоит. На турнире о нас очень хорошо заботятся. Сейчас я чувствую себя более комфортно, потому что я просто повзрослела и стала более опытной.

Могу ли я рассказать о своём списке турниров, которые бы хотела выиграть? Честно говоря, последние пару лет так вскружили мне голову от того, что, знаете, я достигла гораздо большего, чем когда-либо ожидала. Поэтому ставить цели, которые базируются на результатах, для меня достаточно сложно, потому что, честно говоря, просто выиграть, не знаю, два турнира в год — это всё, о чём я когда-либо мечтала, и даже больше. Поэтому я стараюсь ставить перед собой более технические цели, например, работать над своей подачей, чувствовать себя более комфортно у сетки и тому подобное. Мои цели не связаны с турнирами. Это больше связано с процессом. Я думаю, что мой психолог также подтолкнула меня думать в этом направлении, поэтому я считаю, что такие цели более здоровые.

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