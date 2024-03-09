Арсенал с Зинченко вырвал победу у Брентфорда Ярмолюка, Эвертон с Николаем потерпел поражение от МЮ: результаты матчей 28 тура АПЛ

Сегодня, 9 марта, в 28 туре английского Премьер -лиги состоялось 5 поединков.

Чемпионат Англии — АПЛ 28 тур, 9 марта

Манчестер Юнайтед — Эвертон 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 — 12 Фернандеш (пен), 2:0 — 36 Рашфорд (пен)

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в старте и был заменен на 88-й минуте встречи.

Борнмут — Шеффилд Юнайтед 2:2 (0:1)

<p Голы: 0:1 — 27 Хаммер, 0:2 — 65 Робинсон, 1:2 — 74 Уаттара, 2:2 — 90+2 Унал

Центральный защитник «вишен» Илья Забарный отыграл весь матч.

Вулвергемптон — Фулгэм 2:1 (0:0)

Голлы:1:0 — 52 Аит-Нури, 2:0 — 67 автогол Кейрни, 2:1 — 90+8 Ивоби

Кристалл Пелес — Лутон 1:1 (1:0)

< Голы: 1:0 — 11 Матета, 1:1 — 90+6 Вудроу Арсенал — Брентфорд 2:1 (1:1)

Гол: 1:0 — 19 Райс, 1:1 — 45+4 Висса, 2:1 — 86 Гаверц

Защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле на 79 -й минуте встречи. Украинец впервые появился на поле после повреждения, из-за которого он пропустил 5 матчей.

Также в составе Брентфорда из замены вышел Егор Ярмолюк. Украинец появился на поле на 78-й минуте, результативными действиями не отличился.

Накануне нападающий Манчестер Юнайтед стал игроком луны в АПЛ.

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