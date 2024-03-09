Ферстаппен: Фантастически удачный уик-энд!

Гонщики Red Bull Racing обеспечили своей команде очередной победный дубль, а Макс Ферстаппен в Саудовской Аравии в девятый раз подряд поднялся на вершину подиума.

Макс Ферстаппен (1-й): «В целом уик-энд сложился фантастически успешно и для меня, и для всей команды. Машина производила очень хорошее впечатление, в том числе на дистанции гонки. Конечно, последний отрезок получился более длинным, чем хотелось бы, но из-за появления автомобиля безопасности нам пришлось на это пойти.

Поэтому на последних кругах, когда надо было опережать круговых, машина начинала скользить – на этой трассе с её скоростными поворотами, как только температура шин хотя бы немного выходит за пределы рабочего диапазона, пилотировать становится сложнее. Но мы всё-таки могли держать неплохой темп на всём круге, и нам отлично удалось со всем справиться, это очень приятно.

А поскольку это только вторая гонка сезона, причём перегрузки на этой трассе очень высокие, в том числе потому, что движение идёт против часовой стрелки, поэтому Гран При Саудовской Аравии – один из самых сложных в плане физических нагрузок».

Серхио Перес (2-й): «Мы определённо добились неплохого прогресса. Но жаль, что по итогам квалификации мы стартовали не из первого ряда, ведь сегодня мне удался отличный старт. К сожалению, Шарль тоже всё сделал правильно, и я не сразу смог его опередить, но сражение с ним было интересным.

А потом на нашей гонке сказалось столь раннее появление автомобиля безопасности, после чего пришлось проехать очень продолжительный отрезок на жёстких шинах. Временами приходилось непросто, особенно в начале этого отрезка. Резину прогреть долго не удавалось, машина сильно скользила, и нам потребовалось немало времени, чтобы опередить Льюиса Хэмилтона и Ландо Норриса.

Но день в целом для нашей команды сложился очень удачно. Эта трасса существенно отличается от бахрейнской, но мы продолжаем выступать очень уверенно, поэтому надо просто сохранять набранный темп. По-моему, после первого этапа сезона нам удалось сделать шаг вперёд, и теперь надо продолжать совершенствовать машину – наше время ещё придёт.

Жаль только, что сегодня мы получили штраф, но, к счастью, это не испортило нам гонку…»

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