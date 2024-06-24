Далич: Мне жаль, что они не признают и не уважают Хорватию. Мы боремся в одиночку

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В понедельник в третьем туре группового турнира Евро-2024 в группе В сборная Хорватии упустила победу над сборной Италии на 98-ой минуте и шанс выйти на второе место. Групповой турнир "клетчатые" завершили третьими с двумя очками и очень небольшими шансами выйти в 1/8 финала. Игру прокомментировал главный тренер хорватов Златко Далич.

"Это по-настоящему больно и будет болеть еще долго. Нелегкие ощущения, но, если мы посмотрим на общую картину, иногда тебе дают, иногда у тебя забирают. Мы умели насладиться победами, мы должны уметь вести себя и в эти тяжелые моменты. Я виноват в неудаче. Это моя вина. Я хочу похвалить игроков, они боролись и тяжело работали. У нас не получилось, вот и все".

На вопрос о замене автора гола Луки Модрича на 80-ой минуте Далич ответил: "Он не реализовал пенальти и забил даже лучший гол. Он устал, он был изнурен этими 80-ю минутами, и в этом единственная причина. Нам был нужен бег, была нужна мобильность, а Модрич был полностью обессилен".

"Я поздравляю игроков за их борьбу. Наш план был контролировать игру в первом тайме и не позволить сопернику забить, потому что гол сломал нас против Испании и Албании. Во втором тайме мы рискнули, и риск оправдался. Мы сделали все по плану, но, к сожалению, на 98-ой минуте… он наказал нас".

На вопрос о добавлении восьми минут к основному времени без видимых причин для этого наставник сборной Хорватии ответил: "Арбитр несомненно повлиял на матч. Не знаю, где он вообще нашел эти восемь минут. Но я говорю об этом уже пять лет. Мы слишком малы для них и мы боремся в одиночку. Хотя что бы я ни сказал, я говорю как к стенке и выхожу идиотом".

"Восемь минут за что? Фолы, прерванная игра? Но я не буду спрашивать арбитра об алиби. У нас все было в руках против Албании, сейчас мы пропустили на 98-ой минуте и должны смотреть на себя, но мне жаль, что они не признают и не уважают Хорватию. Мы играем в 16:00. Франция, Германия, Португалия, Англия играли в такое время? В Катаре мы играли с Марокко в 14:00".

"Мы боремся в одиночку. Я просто хочу поблагодарить игроков за их тяжелую работу и усилия. Это был не наш турнир. Спасибо и болельщикам, сто тысяч приехали нас поддержать, и мы гордимся этим. Я буду думать над причинами этого провала. Нельзя пропускать на 98-ой минуте. Нужно лечь на мяч, не позволить им пробить. Вот и все".

Хорватия выйдет в 1/8 финала Евро-2024, если Словения проиграет Англии со счетом 0:3 и более, Дания победит Сербию с любым счетом, либо Сербия победит Данию со счетом 3:0 и более, а Грузия и Чехия проиграют Португалии и Турции соответственно в последнем туре.

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