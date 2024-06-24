Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира по версии WBC в крузервейте Тони Беллью высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я был убежден, что Усик одолеет Фьюри, Александр победил Тайсона в манере, которой я раньше не видел, ведь он прессинговал в бою и был агрессором против боксера, который значительно превосходил его в габаритах. Я думаю, что в реванше Усик встанет на заднюю ногу и убедительно выиграет практически все раунды.

Если Усик не захочет пропустить удар, то он его не пропустит. Посмотрите его бой против Мурата Гассиева. Гассиев – великолепный панчер, но он не смог нанести мощный удар Усику», – сказал Беллью.

Ранее Беллью признался, заслуживает ли Усик звание одного из величайших боксеров.

sport.ua