В Sauber недовольны Валттери Боттасом

Гран При Испании стал 15-й гонкой подряд, в которой команда Sauber не смогла заработать очков. Её основатель Петер Заубер, давно отошедший от дел, по многолетней традиции посетил этот этап чемпионата, но не помогло и его присутствие в паддоке.

В средней фазе гонки в какой-то момент Гуаньюй Чжоу добрался до 9-й позиции, но после второго пит-стопа откатился на 13-ю. Дела его финского напарника были хуже, хотя он стартовал 12-м и, казалось, это давало надежду, что он сможет побороться за очки. Но уже на старте финн потерял пару позиций, а тактика, которую выбрала для него команда (первые два отрезка дистанции на мягкой резине, а последний – на Hard), себя не оправдала.

В итоге на финише он был только 16-м, и даже финская пресса, которая старается относиться к ситуации Валттери с пониманием, на этот раз почти не удостоила его вниманием.

Чего не скажешь о швейцарской, в частности, таблоид Blick пишет, что в Sauber финном недовольны, и приводит слова неназванного сотрудника швейцарской команды, сказавшего буквально следующее: «Боттас боится стартов, он просто действует слишком осторожно! Если бы Нико Хюлкенберг уже был гонщиком Sauber, мы бы в этом сезоне уже наверняка заработали очки».

Якобы эти слова прозвучали ещё перед началом гонки в Барселоне.

С первым утверждением трудно спорить, ведь и в прошлом сезоне на первых кругах гонок Валттери действительно довольно часто терял позиции. Что касается второго, то начиная со следующего года у Хюлкенберга ещё будет возможность себя проявить, но вчера он финишировал 11-м, а вообще на его счету 6 очков, и он регулярно опережает Кевина Магнуссена, своего напарника по Haas.

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