Британская болельщица Норриса выиграла... McLaren

Ребекка Фрэнсис в свои 62 года остаётся страстной поклонницей Формулы 1 и особенно трепетно относится к гонщику McLaren Ландо Норрису. Возможно поэтому она решила впервые в жизни принять участие в благотворительной лотерее, где в качестве одного из главных призов разыгрывался спорткар McLaren Artura Spider.

И ей действительно крупно повезло: купив билет за 10 фунтов стерлингов, она выиграла машину, которая стоит четверть миллиона – об этой истории поведала газета The London Standard.

Живёт мисс Фрэнсис, в этом году во второй раз ставшая бабушкой, в провинциальном Аскоте, что в графстве Беркшир – кстати, именно там ежегодно проходят знаменитые на весь мир скачки Royal Ascot. А до базы команды McLaren, её любимой команды, оттуда всего полчаса езды.

Когда Ребекка Фрэнсис прокатилась на своём новом автомобиле небесно-синего цвета и получила первые впечатления, она сказала: «Я испытала те же ощущения, что знакомы Ландо Норрису. Хотя я стою рядом с этой машиной, но до сих пор не могу в это поверить – всё происходящее просто невероятно!

Меня можно считать настоящей фанаткой, я люблю Формулу 1, и быстрые машины меня завораживают».

Организаторы лотереи устроили из вручения ей приза целое шоу, пригласив Тессу Уитток, мастера дрифта и профессионального голливудского каскадёра, которая продемонстрировала мисс Фрэнсис возможности спорткара McLaren.

«Никогда в жизни я не испытывала ничего подобного, а сейчас почувствовала себя Максом Ферстаппеном… Точнее, Ландо Норрисом, ведь я же была в машине McLaren!» – приводит газета восторженные комментарии Ребекки.

Ярким ощущениям, разумеется, способствует тот факт, что эта версия McLaren – с открытым верхом и разгоняется до 100 км/ч за три секунды. Вот только счастливая обладательница не планирует оставить эту замечательную машину себе, а собирается её продать, поскольку деньги её семье намного нужнее. Но это уже другая история…

