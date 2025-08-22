Алькарас второй год подряд возглавил список самых высокооплачиваемых теннисистов года

Издание Forbes опубликовало традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых представителей тенниса



По информации издания, топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов за последние 12 месяцев заработали 285 миллионов долларов, что почти на 14% больше, чем в прошлом году (246 миллионов). Forbes использует собственную систему подсчета доходов игроков, учитывая их призовые, а также оценивает возможные суммы контрактов со спонсорами и т.д.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов (призовые / заработки вне корта)

1. Карлос Алькарас (Испания) – $48,3 млн. ($13,3 млн / $35 млн.)

2. Янник Синнер (Италия) – $47,3 млн. ($20,3 млн. / $27 млн.)

3. Коко Гауфф (США) – $37,2 млн. ($12,2 млн. / $25 млн.)

4. Новак Джокович (Сербия) – $29,6 млн. ($4,6 млн. / $25 млн.)

5. Арина Соболенко (-) – $27,4 млн. ($12,4 млн. / $15 млн.)

6. Чжэн Циньвэнь (Китай) – $26,1 млн. ($5,1 млн. / $21 млн.) – впервые в этом списке

7. Ига Швёнтек (Польша) – $24 млн. ($9 млн. / $15 млн.)

8. Тэйлор Фритц (США) – $15,6 млн. ($8,6 млн. / $7 млн.) – впервые в этом списке

9. Фрэнсис Тиафо (США) – $15,2 млн. ($3,2 млн. / $12 млн.) – впервые в этом списке

10. Даниил Медведев (-) – $14,3 млн. ($4,3 млн. / $10 млн.)

В прошлом году этот список виглядел так:

1. Карлос Алькарас (Испания) – $42,3 млн. ($10,3 млн / $32 млн.)

2. Новак Джокович (Сербия) – $37,2млн. $12,2 млн. / $25 млн.)

3. Коко Гауфф (США) – $27,1 млн. ($7,1 млн. / $20 млн.)

4. Ига Швёнтек (Польша) – $26,7 млн. ($11,7 млн. / $15 млн.)

5. Янник Синнер (Италия) – $23,6 млн. ($11,6 млн. / $15 млн.)

6. Рафаэль Надаль (Испания) – $23,3 млн. ($0,3 млн. / $23 млн.)

7. Даниил Медведев (-) – $20,3 млн. ($7,3 млн. / $13 млн.)

8. Наоми Осака (Япония) – $14,6 млн. ($0.6 млн./ $14 млн.)

9. Каспер Рууд (Норвегия) – $13,9 млн. ($3,9 млн. / $10 млн.)

10. Арина Соболенко (-) – $13,7 млн. ($6,7 млн. / $7 млн.)



Фото: Getty Images.

btu.org.ua