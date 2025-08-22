Симчук – о раненом на фронте Матвийчуке: Операция длилась 10 часов

Именитый в прошлом голкипер киевского «Сокола» и национальной команды Украины по хоккею Константин Симчук, занимающий должность директора детско-юношеской школы «Сокола», рассказал о состоянии бывшего партнера по команде Александра Матвийчука. Известный нападающий, перед полномасштабной войной являвшийся тренером школы «Сокола», защищал Украину в рядах спецподразделения ГУР Kraken и получил тяжелое ранение в начале этого лета.

«Саше сделали операцию, – говорит Симчук в интервью Champion.com.ua. – Несколько дней назад общался с его женой Анной. С Александром разговаривал. Ему провели тяжелую операцию. Почти десять часов она длилась. Он пока дома – проходит реабилитацию, ездит в госпиталь. Мозг цел, сердце в норме, ноги-руки целые. К сожалению, с ребятами, с которыми он тогда был, дела намного хуже. Мы с Матвийчуком дружим уже много лет, поэтому я могу ему такое сказать, подбодрил его, что лицо восстановят и будешь красавчиком. Он выбирается из проблем. Думаю, скоро приступит к новым вызовам в жизни. Саша – настоящий боец, справится со всеми вызовами».