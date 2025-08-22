Connect with us
Футбол

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • В прошлом сезоне "Тоттенхэм" дважды победил "Манчестер Сити". Всего за последние 10 поединков "горожане" лишь четырежды взяли верх над "шпорами". Лондонцы часто портили настроение подопечным Гвардиолы вне зависимости от статуса команд на момент матча.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • Сейчас "Тоттенхэм" начинает сезон с новым тренером, "Манчестер Сити" – с очень обновленным составом. В первом туре обе команды разгромили своих соперников. Каков же будет результат их очного противостояния?

    В прямом эфире за этим можно будет следить на телеканале Setanta Sports. Матч начнется в субботу 23 августа в 14:30.

    Английская Премьер-лига, второй тур

    "Этихад" (Манчестер)

    Главный арбитр: Питер Бэнкс

    Трансляция матча

    В эфире

    Трансляція матчу Манчестер Сіті – Тоттенгем

    Трансляція матчу Манчестер Сіті – Тоттенгем Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

