Манчестер Сити – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" дважды победил "Манчестер Сити". Всего за последние 10 поединков "горожане" лишь четырежды взяли верх над "шпорами". Лондонцы часто портили настроение подопечным Гвардиолы вне зависимости от статуса команд на момент матча.

Сейчас "Тоттенхэм" начинает сезон с новым тренером, "Манчестер Сити" – с очень обновленным составом. В первом туре обе команды разгромили своих соперников. Каков же будет результат их очного противостояния?

В прямом эфире за этим можно будет следить на телеканале Setanta Sports. Матч начнется в субботу 23 августа в 14:30.

Английская Премьер-лига, второй тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Питер Бэнкс

