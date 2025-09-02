Разгромные поражения, стычки с фанатами и борьба за выживание. Как возвращение Неймара в Сантос превратилось в кошмар

Возвращение Неймара в "Сантос" в феврале этого года началось с торжественных фанфар, но первые месяцы показали совсем другую картину. Травмы резко ограничили его участие: всего 9 матчей, и статистика тоже скромная — три гола и три ассиста.

При этом финансовая часть истории выглядела совсем иначе. Зарплата на уровне 163 тысяч евро в месяц плюс эксклюзивные права на 90% доходов от маркетинга вокруг имени — это тот случай, когда вклад в клубную кассу превышал вклад на поле.

Несмотря на посредственные результаты на газоне, "Сантос" получил колоссальный скачок в коммерческих доходах и в активности соцсетей. Это и стало главным аргументом в пользу продления контракта Неймара как минимум до конца 2025 года.

Но соглашение содержит и более длинный горизонт: опция продления до ЧМ-2026. Неймар до сих пор не отказался от мечты сыграть на еще одном мундиале. "Сантос", похоже, готов держать его рядом, даже если его главный гол сейчас — в балансе клубного бюджета.

После подписания нового контракта Неймар наконец-то начал выглядеть так, будто возвращается к прежней форме. Семь матчей подряд от свистка до свистка — это его лучшая серия за последние три года, и для игрока, которого постоянно преследовали травмы, такой показатель выглядит чуть ли не как маленькое чудо.

Но его личное возрождение контрастирует с тем, что происходит вокруг. "Сантос" проваливает сезон и борется за выживание в высшем дивизионе. Для клуба, который привык видеть себя в другой реальности, это звучит почти абсурдно.

Поэтому торжественное возвращение Неймара домой, которое должно было стать эмоциональной историей о втором дыхании, все больше напоминает кошмар. Плохие результаты, давление и враждебность фанатов перечеркнули атмосферу праздника. Символический камбэк теперь выглядит как испытание на выносливость — и для самого Неймара, и для клуба.

После паузы Неймар вернулся ярко. В матче с "Фламенго" именно он стал автором решающего гола — обыграл двух соперников и, играя спиной к воротам, реализовал сложный момент. Победа 1:0 над лидером могла выглядеть как трамплин и сигнал о новом этапе.

Но эйфория длилась ровно два дня. В следующем матче "Сантос" бесславно развалился, уступив "Мирасолу" 0:3. Неймар после игры откровенно раскритиковал команду за "беспомощность", и его слова были справедливыми. Однако он ни словом не обмолвился о собственной игре.

А она была катастрофической. Ноль ударов по воротам, ноль попыток дриблинга, семнадцать потерь мяча — статистика, которая звучит ошеломляюще даже для средняка, не говоря уже о игроке масштаба Неймара.

Поэтому его возвращение пока выглядит как качели: один день он тянет команду к победе над фаворитом, а уже через два дня сам опускает ее на дно собственной беспомощностью.

Домашнее поражение от "Интернасьоналя" (1:2) оставило команду в зоне вылета, и главное — сделало очевидным, что даже в ключевом матче игрокам не хватает характера.

Неймар пытался взять все на себя. Пять ударов, 88 касаний мяча — он был активен и постоянно искал решение. Но этого оказалось недостаточно: одного игрока даже с его классом недостаточно, чтобы вытащить команду, которая системно проваливается.

После финального свистка напряжение вырвалось наружу. Разъяренные фанаты оскорбляли игроков, и в какой-то момент Неймар не выдержал: резко приказал одному из болельщиков "замолчать". Спор едва не перерос в драку, но вмешательство Джейка Саливана, вратаря, спасло ситуацию от эскалации.

Хотя впоследствии фанат публично извинился в соцсетях, Неймар извинения не принял.

"На эмоциях трудно себя контролировать, когда тебя несправедливо обидели. Я никогда не буду спорить с болельщиком, когда он требует от меня игры на поле. Они имеют полное право сказать, плохо я играл или нет, и они имеют право меня освистывать. Чего они не могут делать, так это оскорблять моего отца, задевать мою семью и друзей".

Неймар напомнил, почему его возвращение ждали с таким пафосом. В матче против "Спорт Ресифи" он буквально спас "Сантос" от поражения: гол и голевая передача, да еще и в ситуации, когда команда осталась в меньшинстве. А уже через несколько дней он оформил дубль в игре с "Жувентуде" (3:1) и заслуженно получил звание лучшего игрока матча.

Его выступления выглядели как возвращение в золотые времена — от "Барселоны" до ПСЖ. Это был Неймар, который не только забивает, но и руководит игрой: дриблинг, пасы, контроль темпа. Соперники выглядели беспомощными.

Неудивительно, что на трибунах оказались представители тренерского штаба сборной Бразилии во главе с Карло Анчелотти. И они, по словам инсайдеров, остались действительно впечатлены его формой.

После длительной паузы — ведь последний официальный матч Неймар провел еще в октябре 2023 года — теперь появилась реальная перспектива его вызова на отборочные матчи ЧМ-2026 в сентябре.

"Все знают мой стиль футбола. Я доступен, независимо ни от чего. Я спортсмен, я все еще чувствую себя хорошо, поэтому все полностью зависит от него [Анчелотти]".

Впрочем, Анчелотти не вызвал Неймара на сентябрьские матчи, заявив, что этого игрока не нужно проверять — все и так знают, на что он способен.

"Сантос" продолжал держать положительную волну: победа над одним из лидеров чемпионата, "Крузейро" (2:1) на выезде, снова сделала Неймара главной темой. Его дриблинг, после которого соперник просто упал на газон, стал вирусом и символом того, что он как будто возвращает прежнюю магию.

Но от эйфории до катастрофы прошло несколько дней. Самоуверенность после подъема на 14-е место и отрыва в пять очков от зоны вылета закончилась самым позорным поражением в истории клуба в Серии А: 0:6 дома от "Васко да Гама", который и сам боролся за выживание.

Это было самое крупное поражение в карьере Неймара. И что еще больнее — главным героем вечера стал его бывший партнер по сборной Филипе Коутиньо, который оформил дубль и фактически разрушил оборону "Сантоса".

После финального свистка Неймар не выдержал и расплакался прямо на поле. Первым, кто подошел его утешать, оказался Фернанду Диниш — нынешний тренер "Васко" и бывший наставник сборной Бразилии.

Этот кадр выглядел как символ: от громкого возвращения и мечты о новом старте до момента, когда тебя утешает тренер другой команды после крупнейшего краха в карьере.

После позорного 0:6 болельщики "Сантоса" сделали то, чего боялся сам клуб: они просто отвернулись. Неймар публично признал стыд и разочарование, заявив, что фанаты имеют полное право на протест и даже на оскорбления.

Его слова не звучали как оправдание — скорее как капитуляция перед масштабом кризиса. Он признался, что никогда раньше не испытывал "крайнего стыда". Его слезы на поле были не сентиментальными, а от ярости и бессилия. В раздевалке он вообще не подбирал слов, назвав игру команды "тотальным дерьмом".

Но на этом история не закончилась. Вернувшись на тренировочную базу, команда во главе с Неймаром была вынуждена выслушивать толпу разгневанных болельщиков. ESPN писал, что ситуация чуть не вышла из-под контроля — в сторону Неймара даже раздавались угрозы физического насилия.

Все это наложилось на решение руководства уволить главного тренера Клебера Ксавьера — теперь команду тренирует Хуан Пабло Войвода. Но "Сантос" все равно находится практически в зоне вылета и балансирует на грани открытого конфликта с собственными фанатами.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

Фламенго 21 14 5 2 45-10 47 2

Крузейро 22 13 5 4 35-15 44 3

Палмейрас 20 13 4 3 28-16 43 4

Баия 20 10 6 4 28-22 36 5

Ботафого РЖ 20 10 5 5 30-13 35 6

Мирассол 20 9 8 3 35-20 35 7

Сан-Паулу 22 8 8 6 26-23 32 8

Ред Булл Брагантино 22 9 3 10 27-32 30 9

Флуминенсе 20 8 4 8 25-28 28 10

Интернасьонал 21 7 6 8 25-29 27 11

Сеара 21 7 5 9 19-20 26 12

Коринтианс 22 6 8 8 23-28 26 13

Гремио 21 6 7 8 20-26 25 14

Атлетико Минейро 20 6 6 8 20-24 24 15

Васко да Гама 21 6 4 11 30-31 22 16

Сантос 21 6 4 11 20-31 22 17

Витория 22 4 10 8 19-32 22 18

Жувентуде 21 6 3 12 19-41 21 19

Форталеза 21 3 6 12 20-34 15 20

Спорт Ресифи 20 1 7 12 14-33 10

И вся эта буря закручивается вокруг Неймара, который одновременно является и символом клуба, и главной мишенью для ненависти.

Впереди был выезд к "Байе", четвертой команде чемпионата. И именно там "Сантос" остался без Неймара: дисквалификация за конфликт с арбитром в игре против "Васко" выглядела как ироническое наказание за его собственное нервное напряжение. Без него команда проиграла 0:2.

Казалось, возвращение в матче с "Флуминенсе" может стать поводом перевернуть страницу. Неймар вышел в стартовом составе, провел девяносто минут, но игра закончилась без голов и без ярких моментов с его стороны.

Впрочем, несмотря на все падения и унижения, у него еще остается шанс спасти эту историю. В чемпионате впереди 17 матчей, и единственная реалистичная цель команды звучит максимально скромно: просто сохранить место в Серии A. Если Неймар сможет стать движущей силой этого спасения, клуб фактически гарантированно продлит с ним контракт еще на полгода.

А там, за горизонтами выживания, появляется и более крупная цель — сборная. Возвращение на Чемпионат мира, последняя большая сцена, где он еще может доказать, что способен играть на высшем уровне. Но пока вопрос остается открытым: это последние аккорды его карьеры или все-таки пролог к неожиданному ренессансу?

Эксперты единодушны: Неймар еще не в оптимальной форме. Он способен на яркие вспышки, но не на полный матч с международной интенсивностью. Его главное оружие — дриблинг один на один — работает уже не так, и это похоже на симптом физического спада.

Но самая большая проблема даже не в потере скорости или выносливости, а в нежелании Неймара принять новую реальность. Тот вариант себя, который мог тянуть любую команду, больше нет. И вопрос заключается в том, сможет ли он адаптироваться, изменить стиль, найти новую роль — или же будет дальше жить иллюзией, что все осталось как в 2015-м.

Потому что если нет, то речь идет не только о потерянном шансе на ЧМ-2026. Это может закончиться той жалкой развязкой, которой так боится каждая футбольная суперзвезда: когда твои последние образы в памяти публики — это не финалы Лиги чемпионов, а слезы после поражения от "Васко да Гама".

Неймар все еще остается самой большой загадкой в футболе. Но время неумолимо заставляет эту загадку искать развязку.

