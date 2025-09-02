Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Чемпион мира в крузервейте по версии IBF Джей Опетая поделился мыслями о возможном бое против Александра Усика – обладателя всех поясов в супертяжелом весе.

«Единственный, ради кого я готов подняться в супертяжелый дивизион – это Александр Усик. Почему я выбрал бы драться против Усика? Александр – на вершине горы. Он номер один во всех рейтингах pound-for-pound. Мегафайт с Александром – это именно тот бой, от которого не откажешься ни в коем случае», – сказал Опетая.

Ранее известный промоутер Эдди Хирн назвал единственного боксера, который сейчас способен победить Александра Усика, выделив Опетаю.

sport.ua