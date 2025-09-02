Лео Турини: Хэмилтон всё ещё верит в этот проект?

Гран При Нидерландов завершился первым в сезоне двойным сходом гонщиков Ferrari. Такие итоги гонки расстроили не только всех поклонников Скудерии, но и ветерана итальянской гоночной журналистики Лео Турини, который начал задаваться вопросом, а не опустил ли Льюис Хэмилтон руки.

О, воспоминания! Ровно пятьдесят лет назад в сентябре 1975 года в Монце Ferrari пережила один из величайших дней в своей истории. Ники Лауда стал чемпионом мира, а его напарник Клей Регаццони выиграл Гран При Италии. В Маранелло украдкой смахнули скупую слезу…

Я говорю о прошлом, друзья, чтобы подбодрить себя и вас. Настоящее удручает! Ноль очков у «Гарцующего жеребца» на голландском асфальте в тот день, когда сход Ландо Норриса приблизил Оскара Пиастри к титулу, а команда из Фаэнцы, бывшая Minardi, отпраздновала заслуженное третье место с потрясающим Айзеком Хаджаром, поистине интересным молодым человеком.

Конечно, причины двойного схода Ferrari не поддаются однозначной оценке. Оставим в стороне общеизвестные проблемы SF-25, машины, которая родилась неудачной и стала ещё хуже, но при всём моём уважении разница в результатах двух гонщиков колоссальная.

Нет смысла ходить вокруг до около. Не вина Хэмилтона в том, что Ferrari построила такую машину. Но вина Хэмилтона в том, что он единственный, кто разбил машину на трассе.

Итак, вернёмся к вопросам, которые я уже задавал ранее: Льюис всё ещё верит в этот проект? Верит ли он, что всегда сможет оставаться главным героем Формулы 1? Или он уже мысленно сдался, пресытившись славой и деньгами?

Возможно, подсказка правильного ответа появится через несколько дней в Монце. Конечно, оценка операции по привлечению Хэмилтона в Ferrari, которую я поддерживал, удручающая. Очень удручающая.

Совсем другая история, фактически полная противоположность, у Шарля Леклера. Его выдавил с трассы неконтролируемый импульс Кими Антонелли. Кими, учитывая молодость, заслужил свою долю ошибок, хотя лучше не повторяться. А Шарль до аварии был великолепен и выступал просто потрясающе.

Признаю, вид Шарля Леклера в роли зрителя, наблюдавшего за оставшимися кругами гонки со складного стула, навеял на меня глубокую меланхолию. У меня сложилось впечатление, что он размышлял о карьере, проведённой во имя любви к Ferrari, которая так и не стала взаимной. Команда не смогла подарить ему машину, за рулём которой он мог бы выиграть титул. По крайней мере, пусть благословят его!

В воскресенье – Монца, где год назад Леклер и Ferrari триумфально победили. А может это просто ещё одно воспоминание…

