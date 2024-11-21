Хэмилтон собирался пропустить финальные гонки сезона

Льюис Хэмилтон прилетел в Лас-Вегас, где пройдёт первый этап финальной строенной серии сезона. Однако сразу после финиша Гран При Сан-Паулу в радиопереговорах с командой семикратный чемпион мира произнёс речь, которую многие посчитали прощальной.

«Катастрофичный уик-энд, парни, – сказал тогда Хэмилтон. – Такой плохой машина не была никогда. Спасибо за попытки что-то исправить и всем парням за пит-стоп. Если это последнее моё выступление, то жаль, что оно было не лучшим, но я благодарен вам».

В Лас-Вегасе Льюис подтвердил, что после финиша прошлой гонки действительно рассматривал возможность завершить сезон досрочно и пропустить три заключительных этапа.

«В тот момент я действительно себя так чувствовал, – рассказал семикратный чемпион мира. – Я действительно не хотел возвращаться после такого уик-энда, но мне кажется это вполне естественным.

Когда проводишь такой сезон, то чувствуешь разочарование. Я вполне уверен, что такой сезон больше не повторится. По крайней мере, я буду работать над тем, чтобы такого больше не было. В данный момент у меня не самые приятные ощущения, но я в Лас-Вегасе, твёрдо стою на ногах и готов полностью выложиться в последних гонках сезона».

Рассуждая о перспективах Mercedes в этот уик-энд, Хэмилтон заявил: «Этап будет не лучшим для нас. У нас всё время проблемы с температурой шин. В условиях жаркой погоды резина перегревается, а при низких температурах, как здесь, проблемы с прогревом, так что будет сложно. Но, полагаю, с этой проблемой столкнутся все».

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