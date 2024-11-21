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Футбол

Тренер Ноттингем Форест высказался о том, является ли Арсенал претендентом на победу в АПЛ

Таблица – это не ориентир (с)

Тренер Ноттингем Форест высказался о том, является ли Арсенал претендентом на победу в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту ответил на вопрос журналиста о том, является ли "Арсенал" претендентом на победу в АПЛ в этом сезоне.

    "Таблица – это не ориентир. Вы знаете, что я думаю о таблице, в основном потому, что она не диктует, что вы должны делать. Если вам нужны очки, вы должны играть лучше. Давайте всегда смотреть на игру как на игру, и соревноваться хорошо. Если я не буду смотреть на таблицу, мне не придется оценивать другие команды", – сказал специалист.

    Добавим, что "Арсенал" сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея 19 очков. "Канониры" отстают от лидера ("Ливерпуля") на 9 баллов.

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    www.ua-football.com

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