Защитника Милана хочет продолжить сотрудничество со своим клубом

Об этом рассказал агент футболиста

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Агент левого защитника "Милана" Тео Эрнандес рассказал, что его клиент хочет подписать новый контракт с клубом.

"Наши намерения очень понятны – он хочет остаться и подписать новое соглашение. Мы говорили об этом много раз. Это не те решения, которые зависят от игрока", – сказал агент Тео.

Эрнандес имеет контракт с "Миланом", который действует лишь до июня 2026 года. Защитник в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте такжеУПЛ уходит на каникулы, Тоттенхэм играет с МЮ и Ливерпулем. Расписание футбола на 16 – 22 декабря

www.ua-football.com