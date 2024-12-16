Сэм Куэрри – о выставочных турнирах: “Как бы игроки ни говорили о желании иметь длинный перерыв, на самом деле они этого не хотят”

Бывшие теннисисты Сэм Куэрри и Джон Иснер в подкасте “Nothing Major” обсудили популярность выставочных турниров и их влияние на календарь игроков.



Экс-11-й номер рейтинга АТР Куэрри поделился своими мыслями о том, как теннисисты совмещают жалобы на короткое межсезонье с участием в коммерческих турнирах.

“У меня две мысли. Во-первых, мы постоянно слышим жалобы на короткое межсезонье, а затем те же игроки участвуют в выставочных турнирах – будь то нынешние, в Абу-Даби или те масштабные события, что раньше проходили в Азии или Индии.

Мне кажется, как бы игроки ни говорили о желании иметь длинный перерыв, на самом деле они этого не хотят, потому что хотят заработать кучу денег, играя на этих выставках”, — отметил Куэрри.

“Матч Алькараса и Бена Шелтона в Мэдисон Сквер Гарден был потрясающим. Более 19 тысяч человек. Оба игрока харизматичны, улыбаются, устраивают настоящее шоу. Зрители были в восторге”, — рассказал Куэрри.

“В Шарлотте было так же круто: Франсис Тиафо вышел на корт в форме Charlotte Hornets. Если бы кто-то другой сделал это, он выглядел бы глупо, но Тиафо справился с этим идеально. Этот матч также продемонстрировал, какую звёздную силу имеет Алькарас. Это было что-то особенное”.

Несмотря на позитивные впечатления от этих матчей, Куэрри признался, что предпочёл бы посмотреть официальный поединок:

“Оба мероприятия были великолепны, но я всё равно предпочёл бы третий раунд на Arthur Ashe во время US Open, чем такие выставки”.

Бывшая восьмая ракетка мира Джон Иснер поддержал своего коллегу:

“Конечно, я тоже предпочту матч Алькараса в третьем раунде US Open, но нужно понимать, что Нью-Йорк – огромный город с массой теннисных фанатов. Так что, неудивительно, что Мэдисон Сквер Гарден был полностью заполнен”.

Отметим, что в начале декабря глава АТР Андреа Гауденци, в интервью изданию L’Èquipe, комментируя жалобы теннисистов на календарь, заявил, что “игроки могут играть меньше выставочных матчей и больше проводить времени на отдыхе”.

В 2024 году Карлос Алькарас провёл 67 официальных матчей (54 победы и 13 поражений), выиграл четыре титула, включая Ролан Гаррос и Уимблдон, заработав $9,8 млн. призовых. В то же время, испанец принял участие сразу в пяти выставочных турнирах.



btu.org.ua