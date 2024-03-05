Марта Костюк прокомментировала поражение в финале турнира в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая в финале турнира WTA500 в Сан-Диего потерпела поражение, в целом позитивно оценила результат минувшей недели.

Спортсменка заявила, что выходила на турнир в Сан-Диего после болезни и не знала, чего ждать.

«Считаю, что превзошла свои ожидания. Жаль проигрывать финал, но я довольна результатом, учитывая вопросы со здоровьем», — сказала она.

По словам Костюк, позитив заключается в том, что год назад выиграла турнир и сейчас теряла много очков, которые нужно защищать.

«Поэтому финал добавил очков, еще один бонус», — заявила спортсменка.