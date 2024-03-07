«Готов играть на Олимпиаде под нейтральным флагом». Победитель премии от Федерации тенниса россии прокомментировал свое участие в Играх в Париже

Теннисист Даниил Медведев лишь недавно благодарил Федерацию тенниса россии за признание, но на Олимпиаде готов быть «нейтральным»

Вчера Международная федерация тенниса опубликовала заявление относительно участия игроков из стран-агрессоров в Олимпиаде и Паралимпиаде. ITF не запрещает российским и белорусским теннисистам играть в Париже, хоть и уточняет, что они должны выполнить требования федерации по отбору, а также соответствовать регламенту МОК/МПК относительно нейтрального статуса.

«Если я смогу, я буду там. Буду играть в одиночном и парном разрядах», — ответил лидер российского тенниса Даниил Медведев журналистам перед стартом на соревнованиях в американском Индиан-Уэллс.

«Когда я был в Токио, это был потрясающий опыт. Это было, пожалуй, одно из самых больших воспоминаний в моей спортивной жизни, что меня удивило, потому что в теннисе мы склонны думать, что турниры Большого Шлема являются более важными», — добавил Медведев.

Три года назад после поражения в четвертьфинале соревнований в одиночном разряде теннисист заявил, что этот результат был «обидным» для него, ведь «это едва ли не первый турнир в моей жизни, где я действительно чувствую, что играю в каком-то смысле не за себя, а за кого-то другого. В данном случае — за страну. Теперь больше обидно, чем на любом другом турнире». Напомним, что в Токио официально россияне не представляли свою страну, а играли как команда ОКР.

В 2023 году теннисист возглавил национальный рейтинг самых упоминаемых в росСМИ российских спортсменов, несмотря на то, что выступать на международных соревнованиях он может только в нейтральном статусе.

Федерация тенниса россии по итогам сезона-2023 назвала Даниила Медведева «Игроком года». За премию «Русский кубок» Медведев сам поблагодарил свою федерацию. «Огромное спасибо за награду. Сезон получился замечательным. В следующем сезоне постараюсь выступать лучше, надеюсь, у меня это получится», — цитирует росСМИ обращение Медведева по видеосвязи во время церемонии награждения.

«Что касается нейтрального флага, я буду придерживаться правил, — так Медведев прокомментировал вчера регламент выступления на Олимпиаде-2024. — Если [выступление] будет под нейтральным флагом, я буду играть под нейтральным флагом и постараюсь соревноваться там, показывать хороший теннис и постараюсь выиграть, безусловно».

В 2024 году Даниил Медведев уже успел побывать на родине. В Москву спортсмен поехал после своего поражения в финале Открытого чемпионата Австралии.

btu.org.ua