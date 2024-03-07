Заря разобралась с Минаем в 20 туре УПЛ

В матче 20-го тура Украинской Премьер-Лиги Заря победила Минай.
Игра завершилась со счетом 2:0.
Открыли счет луганчане на 18-й минуте игры. Вячеслав Чурко разогнал контратаку и вовремя отдал пас на Дениса Антюха, который точно пробил в дальний угол ворот закарпатцев.
Во второй половине игры Владислав Бугай удвоил преимущество «черно-белых», реализовав выход с глазу на глаз. глаз с голкипером Миная после блестящей передачи Герреро.
Заря с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. Минай продолжает идти последним с 10 баллами в активе.
Чемпионат Украины — УПЛ
20 тур, 7 марта
Заря (Луганск) — Минай 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 — 18 Антюх, 2:0 — 74 Бугай
Заря: Сапутин — Антюх (Бугай 67), Батагов, Башич, Боль, Бутко (к), Герреро (Слесарь 81), Жуниньо (Вантух 76), Кирюханцев (Горбач 67), Чурко (Мичин 76), Яцик
Минай : Кемкин — Вакула, Витенчук, Дмитрук (Кораблин 46), Корнийчук, Немчанинов (к), Прокопчук, Ременяк (Матюшенко 79), Семотюк (Гуничев 70), Устименко (Демиденко 82), Чуев (Кисель 82)
Предупреждение : 14 Виттенчук, 53 Семоюк, 84 Корнийчук
В следующем туре, 12 марта, Заря сыграет с Динамо. В этот день Минай примет донецкий Шахтер.
Раньше определились комментаторы 20 тура УПЛ.