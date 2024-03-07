В Ferrari пока не нашли причину проблем с тормозами

После финиша гонки в Бахрейне гонщик Ferrari Шарль Леклер пожаловался на проблемы с тормозами, из-за которых на первых кругах гонки у него постоянно блокировались колёса. В Джидде главный гоночный инженер Скудерии Джок Клиа выразил уверенность, что на втором этапе сезона проблемы не повторятся, однако в команде пока не смогли найти причину проблем.

«Мы продолжаем искать причину, – приводит слова Клиа издание Racingnews365. – В нашем распоряжении было меньше недели между гонками, всего несколько дней, а база команды расположена далеко. Мы сделали столько, сколько смогли при поддержке Brembo.

В тренировке в Саудовской Аравии проблемы с тормозами не повторились, поэтому мы отложили решение этого вопроса. Но, говоря по правде, мы пока полностью не смогли разобраться в причинах этих проблем.

Перед Джиддой мы внесли кое-какие коррективы и уверены, что на этой трассе проблемы с тормозами не повторятся».

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