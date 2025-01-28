Джордж Расселл: Мои цели на этот сезон остались прежними

В командах продолжается подготовка к новому сезону. Джордж Расселл в первый день приезда на базу Mercedes в этом году ответил на несколько вопросов пресс-службы, рассказав как провёл межсезонье, и какие задачи ставит перед собой в 2025 году.

Джордж Расселл: «В Формуле 1 всем нужен перерыв, но, честно говоря, я не мог дождаться возвращения к работе. До первой гонки ещё есть время, но первый день на базе – это уже первый шаг. Приятно видеть, что все мотивированы вернуться в борьбу и увидеть машину.

Я возобновил физические тренировки 2 января вместе с тренером Алексом. Мы тренировались несколько недель, и вторая получилась предельно жёсткой. Мы постепенно наращивали нагрузку, поскольку последнее, чего хочется, так это перестараться и нанести себе травму. Во время перерыва я старался поддерживать форму и двигаться, чтобы не сидеть целый день без дела.

Для меня упражнения – больше, чем физическая подготовка. Это отличный способ чувствовать себя хорошо и сохранять ментальное здоровье. Поэтому я не хочу останавливаться.

Мои цели на этот сезон остались прежними, и подход к делу не изменился. Формула 1 настолько уникальна, что невозможно ставить общие цели. Если я скажу, что хочу выиграть четыре гонки, потому что в прошлом году выиграл три, а в итоге выиграю пять, хотя мог выиграть десять, то я не буду считать цель достигнутой.

Я стараюсь конкретизировать задачу. В прошлом году выступления в квалификациях были моей сильной стороной, тогда как гонки не всегда получались. Я знаю, что у меня есть скорость на одном круге, и нет причины, почему я не смогу конвертировать её в результат гонки.

Мне необходимо ещё поработать над некоторыми аспектами, и они тоже будут одними из целей. Возможно, болельщикам со стороны это не очевидно, но зато понятно мне.

Самое замечательное в Формуле 1 то, что ты начинаешь новый год с новой машиной и новыми ограничениями. Иногда сильных сторон, которые были в прошлом году, может не оказаться в этом году, и тебе постоянно приходится адаптироваться».

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